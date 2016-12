Yufen jälitab armukesi ja kogub informatsiooni, et paljastada armuke kõige ebasobivamal hetkel - kasvõi keset afääri. Ja karistada saab armuke koos petva abikaasaga. Julm ärinaine annab armukesele tänaval alandavalt peksa või mõtleb midagi muud välja. Seda alandust peab taluma ka truudusetu abikaasa.

Hiinas teenib naine raha armukeste jahtimisega, et petetud naised leiaksid rahu.

Idee taoliseks äriks sai naine enese elust, kui avastas, et ta enda abikaasa petab teda.

Ühel videol on näha, kuidas üks selline armuke on leitud ja tänavale alandamiseks toodud. Naist on mööda maad tiritud ja tema asjad vedelevad maas. Üks naine haarab jalanõu ja üritab selle paelaga niigi löödud naist veel kägistada. Yufeni sõnul pigistab taolistel juhtudel isegi politsei silma kinni ja ei sekku.

Yufeni sõnul saab ta nädalas sadu kõnesid naistelt, kelle mehed neid reetnud on. Ja nad kõik tahavad, et Yufen aitaks neil süüdlased tabada.