MÄLUMÄNG | Kui palju mäletad tänavustest kassahittidest?

Ülehoolitsev ent armastav isa Ned (Bryan Cranston) sõidab ühes oma perega jõuludeks külla oma silmaterale, kodunt kaugel Stanfordi ülikoolis õppivale tütrele. Ta ei oska aimatagi, et sel reisil peab ta kokku puutuma iga isa kõige hullema luupainajaga: oma tütre peikaga.



Selleks peikaks on heade kavatsustega ent samas pisut tahumatu käitumisega netimiljardär Laird (James Franco). Sirgejooneline vana kooli mees Ned on mõistagi arvamusel, et ilma igasuguse filtrita ekstsentriline Laird on tema ainsa tütre jaoks absoluutselt sobimatu - armastagu viimane teda nii palavalt kui tahes...

See ühepoolne rivaliteet viib Nedi senisest veelgi suurema paanikahoo äärele, kui ta avastab, et Laird kavatseb jõulude ajal tema tütrele abieluettepaneku teha...