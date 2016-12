Afganistani mässuliste rühmitus avaldas video röövitud Põhja-Ameerika paarist ning nende vangistuses sündinud kahest lapsest.

Haqqani võrgustiku liikmete poolt filmitud klipis räägivad Kanada päritolu Joshua Boyle ja ameeriklanna Caitlan Coleman, et nende elu on kui "kafkalik unenägu". Naine anub, et valitsused sellele viimaks lõpu teeks, vahendab BBC.

Paar rööviti 2012. aastal, kui nad Afganistanis matkal olid. Coleman oli vangistamise hetkel lapseootel.