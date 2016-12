Kõrvarõngad "Vägi ja sisemine jõud" koosneb bronziidist ja mäekristallist.

Bronziit on meelerahu kivi. Ta annab meile samaaegselt nii elujõudu kui sisemist rahu. Füüsilisel tasandil taastab bronziit meie energia, mille oleme kaotanud kroonilise kurnatuse tõttu. Aitab säilitada selget pead.

Mäekristall on nn Meister Tervendaja, temas sisaldub informatsioon kõikide teiste kristallide kohta. Seepärast sobib selge mäekristall (mitte piimjas) kõikide tšakrate avamiseks ja tasakaalustamiseks. Sobib eriti hästi kroontšakra tasakaalustamiseks, annab hea kaitse elektromagneetilise kiirguse vastu.

Kõik väeehted on Kaia-Liisa Reinuti poolt disainitud, valmistatud ning pühitsetud ja kandja jaoks õnnistatud. Igasse ehtesse hoolikalt valitud kristallid moodustavad harmoonilise kooskõla oma kandjaga, tõstavad tema eluvibratsioonitaset ning annavad väge.

Ehtes on kasutatud AINULT NATURAALSEID, LOODUSLIKKE POOLVÄÄRISKIVE, lisaks HÕBEDAT (proov 925). Hõbe võimendab kristallide energiaid 10 korda. Tervendavate omadustega on ainult need kristallid, mida pole kuumutatud, kiiritatud, värvitud, imiteeritud või laboris sünteesitud. Rohkem saad selle kohta lugeda SIIT!

