Kuid oled jõulusaginas poeriiulite vahel kinke ostmas ja pärast kiirustad koju pere juurde- kas märkad tänaval inimesi, kellel pole kuhugi minna?



Fotograaf Shine Gonzalvez on veetnud viimased aastad tänaval elavaid inimesi jälgides ja nende elu pildistades, vahendab Metro.

"Me teame, et jõulude ajal on inimesi, kes on kodutud ja elavad tänaval, kuid me ei pööra tähelepanu sellele, et miks nad tänavale jõudsid," selgitab Shine.

Fotod on tehtud erinevate linnades Inglismaal, Hispaanias, Ameerikas.

