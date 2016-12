Kuid siiski hoiab Ansip silma peal ka Eestis toimuval ning on kursis uue valitsuse skandaalidega. Keskerakondlikku valitsust on hakatud Martin Repinski skandaalidega seoses kutsuma ka kitsevalitsuseks. “Eks ma olen neid artikleid lugenud, kuidas valitsust on pilkamisi kuidagi nimetatud. Aga asi on nii kurb, et ei tasu enam pilgata,” sõnas selle peale Ansip.

Eilses telemagasinis “Radar” oli üheks intervjueeritavaks endine peaminister Andrus Ansip, kes rääkis ka Eesti valitsuspöördest. Ansipi sõnul ei ole selles midagi ilusat, et Keskerakond nüüd peaministripartei on ning tema jaoks ei olegi see selgelt hoomatav ja arusaadav.

Siiski arvab ta, et võimuvahetus on kokkuvõttes demokraatia jaoks kasulik. “Põhimõtteliselt peaks üllatuseks pidama seda, et 17 aastat Reformierakond oli koalitsioonis. Demokraatiale on kasulik, kui mõni tugevat rahva toetust omav erakond ei jääks pikalt opositsiooni, sest nii võib tekkida kibestumus nendes inimestes,” ütles ta, kuid lisas, et tal on siiski kahju sellest, mis Eestis juhtus, aga et tal ei oleks olnud head soovitust, kuidas juhtunud ära hoida.

Valitsuse lõhkumises süüdistas Ansip Sotsiaaldemokraate ja IRLi, öeldes, et tegu oli kaubandustehinguga. “Said ühe ministrikoha omale juurde, nende jaoks see erakonna taust ei olnud üldse oluline, tähtis oli see juurde tulev üks ministrikoht,” rääkis ta.

Ansipi sõnul ta endise peaministri Taavi Rõivasega, kohtunud ei ole, vaid suhelnud telefonitsi. Tema sõnul ei saanudki Rõivas midagi teha ning ise võimust loobumine oleks samuti vale käik olnud.

“Ega need asjad saavad tavaliselt selgeks siis, kui nad juhtuvad. Alati on võimalik, et õnnestub kuidagi suundi muuta, trende pöörata. Ja mis see alternatiiv oleks siis olnud? Varem ära lõpetada juba ise? Siis on küsimus, et miks? Jätta rahvale muljet, et see on tema initsatiiv, see ei olnud ju tema initsatiiv,” rääkis ta.

Lisaks räägiti ka alkoholipoliitikast, mida Ansip samuti tugevalt kritiseeris, sõnades, et tema keeldudesse ei usu.

“On ju olnud kuiva seaduse aegu mitmetes riikides ja eks me teame, milleni on see viinud Ameerika Ühendriikides ja ka Soomes ja kuidas naabermaa Eesti selles omal ajal kasu on lõiganud kui Soomes kuiv seadus oli. Ma ei usu keeldudesse, minu arust pole see mõistlik,” sõnas ta.

Ansipi sõnul on talle jäänud mulje, et inimesed hoolivad poliitikast, nii Eestis kui ka mujal, aina vähem, sest neil on tekkinud tunne, et nendest mitte midagi nagunii ei sõltu.

“Mulle tundub, et paljud inimesed on käega löönud ja mitmed sündmused, mis maailmas ja Eestis aset leidnud on, on kinnitus sellele, et inimesed ei hooli enam poliitilistest valikutest ja otsustest. Praegu on kuidagi mingisugune käegalöömise meeleolu, võib-olla inimestel on tekkinud tunne, et nendest nagunii midagi ei sõltu, et ah ükskõik, kes seal valitsuses on, või peaministriks on, või presidendiks,” ütles ta.