Lääne prefektuur avaldas oma Facebooki kontol humoorika logi, kuhu on kogutud stiilinäited, kuidas kaaskodanikud üksteist sotsiaalmeedia vahendusel politseinike eest hoiatavad.

"Patrullpolitseinike iga vahetus peab logi oma töö ja tegevuste kohta. Pole saladus, et oma logi peetakse politseinike töö kohta ka erinevates mobiilirakendustes ja sotsiaalmeedias. Lääne prefektuuri teenindav liiklusüksus tegi sotsiaalmeedias avaldatu põhjal oma logi. Kirjapilt on muutmata ja see pruun auto meile ei kuulu," kirjutab prefektuur sotsiaalmeedias.