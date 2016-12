"Kas kurjategija on tabatud," uurivad möödujad Berliinis Breitscheidplatzil isegi ajakirjanike käest. Praegu ongi põletavaim küsimus, kes ikkagi esmaspäevase tapatalgu korraldas.

Üldiselt aga on Saksamaa pealinnas rahulik - argipäevale kohaselt tõttasid inimesed hommikul, kohvitops pihus, tööle. Keiser Wilhelmi mälestuskiriku juures on palju lilli ning küünlaid. On ka mitmed plakatid, kus rõhutatud, et Saksamaa on ühtne ning austatakse kõiki uske.

Kui ka Õhtuleht kohalikega vestles, oli põhisõnumiks, et ei taheta, et sellest areneks nii-nimetatud ususõda ning viha pagulaste vastu kasvaks. Pealegi, praeguseni pole ju teada, kes oli tegelikult rünnaku taga. Politsei peaks ajakirjanikele uut infot jagama pärastlõunal.

Meeleolusid jõuluturult ja selle ümbrusest vaata juba galeriist.