Juba aastaid on "Prillitoos" kogunud käsitööna valmistatud salle, kindaid, sokke ja mütse, et jagada neid abi vajavatele inimestele. Sel aastal on kogutud pea 2000 erinevat riideeset, mille saavad endale paljulapselised pered, vahendas ERR Menu.

"Prillitoosi" produtsent Kaia Häelme kinnitas, et suur osa kootud riideesemeid tuleb seltsimajadelt ja misjonikeskustelt - saadetisi, kus oleks vaid üksainus asi, on tema sõnul äärmiselt vähe. Kõige enam on laekunud just sokke, mis moodustavad kogu mahust kolmveerandi, kuid palju saadetakse ka kindaid.

Sel aastal jagatakse laekunud riided laiali paljulapseliste perede vahel ning ühele seitsmeliikmelisele perekonnale läheb "Prillitoos" ka ise külla.