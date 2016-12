Sotsiaalkeskkonnas Facebook loodi novembri lõpus leht nimega "Pauku ei tee", mille eesmärk on teavitada inimesi, et juhuslik paugutamine häirib inimesi ja tekitab loomades ning lindudes stressi.

Algatus on osa laiemast plaanist ärgitada valitsust karmistama ilutulestike müügi ja kasutamisega seotud piiranguid, mida seaduse muutmise eelnõu praegu ette ei näe, sest need ei pruugi tuua oodatud kasu, kuna paugutajad sageli ei taju, et nad seadust rikuvad, avaldab ERRi uudisportaal.

Praeguseks on algatus Pauku ei tee kaasanud vähemalt 1300 inimest. Ettevõtmise taga on tartlane Kadi Kreis, kes hakkas sügisel loomaomanikuna teemat uurima ja avastas, et peale tema on veel palju inimesi, keda enneaegne ja asjatu paugutamine häirib. "Aga on ka neid, kes peavad seda pseudoprobleemiks," lisas Kreis.