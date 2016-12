Täna tutvustame teile Tallinna loomade varjupaigas elavat koerakutsikat nimega Viiking, kes on umbes kaheksakuune koeralaps.

Viiking on oma kurva mineviku tõttu veel natuke arg. Varjupaiga juhataja Hellika Landsmanni sõnul kartis Viiking varjupaika jõudes kõike - nii inimest kui jalutusrihma.

Kuid asi on läinud paremaks, sest Viiking oli vahepeal ka hoiukodus, kus oli teine koer, kes talle õpetas, et inimest ei ole vaja karta. Nüüd on ta inimese suhtes usaldavamaks muutunud ja naudib hea meelega paisid.