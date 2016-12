TTV endine juht Toomas Lepp, kes hiljuti rahakantimisskandaali sattus, kirjutas eile oma Facebooki lehel, et kuigi TTV eetris oli viimane “Vaba Mõtte Klubi” osa, kavatseb ta kindlasti jätkata saate tegemist.

“Täna oli Tallinna TV-s viimane Vaba Mõtte Klubi. See oli esimene 110-st, mida mina ei teinud., mida aga tehti minu formaadi kohaselt. Sisu oli saatele omane. Mart Helme ja Leo Kunnas esinesid oma tuntud headuses. Helme on saate kroonijuveel. Ernits oli iroonilis-kriitiline nagu alati. Artur Talvik, kes varem on paar korda käinud, sarjas usinalt võimumehi, teda toetas kenasti Maarja-Liis Arujärv. Ma ei tea, kas peaminister Jüri Ratas vaatas, aga temal ja Andres Anveldil peaks pärast saatest kuuldut infot käed-jalad tööd täis olema.” kirjutas Lepp.

Samuti tänas ta kõiki, kes saadetes viie aasta jooksul osalesid. “Nad kõik võivad tunnistada – saadet tehti vabalt ja mõeldi vabalt . Eriline tänu Peeter Ernitsale,” sõnas ta.

Lepp andis teada, et ei kavatse saate tegemisest loobuda. “Vaba Mõtte Klubi tegemist aga kindlasti jätkan juba uuel ajal ja uues kohas. Hakkan otsima rahastajaid, reklaamiandjaid ja muidu häid inimesi.”