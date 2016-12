Vabaerakonna esimees Andres Herkel ja Riigikogu liige Jüri Adams leiavad, et Riigikohtu otsuses haldusreformi kohta sisaldub tugev poliitiline element. See toetab paljus Reformierakonna valitsuse „haldusreformi“ kava, jättes omavalitsuste õigustele väga vähe ruumi.

Aastavahetusel seisab volikogudel ees Herkeli sõnul eriti keeruline aeg. "Sisuliselt nõuab see otsus Vabaerakonna saadikute arvates, et reform kulgeks edasi täpselt kavandatud kujul ja tähtaegadel. See aga teeb väga raskeks vahepeal ametisse astunud Jüri Ratase valitsuse ja eriti reformi suhtes kriitiliselt meelestatud Keskerakonna tegevuse," leiab mees.

Minimaalne signaal, mille uus valitsus Herkeli meelest andma peaks on see, et alla 5000 elanikuga omavalitsus ei ole automaatselt haldussuutmatu ning omavalitsuste liitmisel ja liitmata jätmisel tuleb arvestada mitmesuguste geograafiliste, kultuuriliste jt eripäradega. Selleks saab valitsus tugipunkti.



"Riigikohtu otsus tervikuna ei muuda reformi pehmemaks, sest kõigile, kes millegagi rahul ei ole, on antud sõnum: suu pidada ja käsku täita. Eestis on sääraste Riigikohtu kaasustega seoses tekkinud kummaline arusaam, et kõik see, mille puhul ei leita vastuolu Põhiseadusega on kohe justkui õige, vajalik ja teostamist vääriv," nendib ta.



"Tegelikkuses see muidugi nõnda ei ole ja poliitikas viiakse ellu hulk ebamõistlikke asju, millel pole mingit pistmist põhiseadusega ehk mis ei lähe sellega otseselt vastuollu," lisab Herkel.

Jüri Adamsi sõnul on Rõivase/Aasa haldusreformi seadus arvatavasti üks maailmas kõige halvem ja ebamõistlikum haldusterritoriaalse jaotuse ümberkorraldamise viis, kuid see võib täiesti olla kooskõlas põhiseaduse tekstiga.



„Rumalus või lollus ei ole tingimata põhiseaduse vastane. Rumaluse ja lolluse vastu tuleb tegutseda eraldi, mitte püüda neid tõrjuda kohtu kaudu. Küll aga võime kindlalt prognoosida, et Eesti riigil ja ühiskonnal tuleb tulevikus palju tegeleda selle „reformi“ mitmesuguste negatiivsete tagajärgedega,“ ütles Adams.