Toomas Hussari sel aastal valminud mängufilm "Luuraja ja luuletaja" valiti rahvusvahelise Palm Springsi filmifestivali (PSIFF) ametlikku programmi, festivalil toimub ka filmi Põhja-Ameerika esilinastus.

Tegemist on USA ühe suurima ja tunnustatuima filmifestivaliga, mida külastab iga-aastaselt üle 130 000 kinohuvilise. Palm Springsi festivali ametlikus programmis on olnud näiteks ka Klaus Häro "Vehkleja" ja Eesti-Gruusia koostööfilm "Mandariinid, režissöör Zaza Urushadze.

Toomas Hussari teise täispika mängufilmi peategelaseks on salapolitseinik Gustav Tukk (Jan Uuspõld), kes kohtub salapärase mustlanna Nalaga (Lana Vatsel). Peagi selgub, et tegemist on Vene luure poolt talle seatud lõksuga. Et vastase kavatsustele paremini jälile saada, antakse Gustavile käsk suhet jätkata. Paraku kipub ülesanne mehel üle jõu käima, sest eneselegi ootamatult on ta vaenlasesse armunud. Mustlanna vastu tunneb romantilist huvi ka luuletaja Miku Tähn (Rain Tolk), kes on paras tüütus. Käivituvad protsessid, mis ei tõota ühtegi head lahendust.