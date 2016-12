Siseministeerium esitas valitsusele julgeolekuasutuste seaduse muutmise eelnõu, mille muudatused on vajalikud kaitsepolitsei ja teabeameti töö tõhustamiseks, parema õigusselguse ja isikute põhiõiguste kaitse tagamiseks.

Siseministeeriumi algatatud eelnõuga liitus ka kaitseministeerium, kes tahab oma haldusalasse kuuluva teabeameti ümber nimetada välisluureametiks. Teabeameti juhi Mikk Marrani sõnul on muutus vajalik, sest praegune nimetus ei anna selgelt edasi asutuse põhisisu ega tegevusala, seda nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt – inglise keeles on teabeameti nimetus Estonian Information Board. Praegune nimi on aeg-ajalt tekitanud kummalisi olukordi nii Eestis kui ka välismaal.

Julgeolekuasutuste tegevusi reguleeriv seadus jõustus 15 aastat tagasi ehk 2001. aastal, kuid julgeolekuolukord on võrreldes toonase ajaga märgatavalt halvenenud, toob ministeerium seletuskirjas ettekäändeks ja lisab, et muudatused ongi vajalikud nii õigusselgust tagavatel kui ka praktilistel kaalutlustel.

