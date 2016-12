Menukaid kummitustuure vedav Juske on kirjutadeski ladus jutustaja. Tema esitatud lood on üldjoontes kronoloogilises järjekorras. Teisalt võib ühte peatükki mahtuda ajarännakuid nii keskajast tänapäeva kui ka tänapäevast tagasi minevikku. Raamatust leiab hulga lugusid, mis on seotud meie riikluse sünniga. Ära on toodud ka mitmete Tallinna elu oluliselt mõjutanud inimeste elulood.

Ajalugu koosneb lugudest. Olulisi lugusid tuleb rääkida ikka uuesti ja uuesti, et iga järgmine sugupõlv teaks meie pealinna või oma kodulinna Tallinna minevikku. Autor Jaak Juske on oluliseks pidanud ja eelistanud lugejani tuua neid jutustusi, mis seavad Tallinna laiemalt Eesti või Euroopa ajalukku. Enamik neist koosneb ajaloolistest faktidest, siiski ei puudu ka legendid. Samas võib igast legendistki alati leida kübekese tõtt.

Jaak Juske "Sada põnevat lugu Tallinnast" jääb silma juba Mart Kivisilla maitseka kaanekujundusega ja sisaldab ohtralt mustvalgeid fotosid kunagisest Tallinnast ning püstitamatagi jäänud ehitistest, ent sisuski ei pea pettuma. Kas teadsite näiteks, et Stockholm on aastasadade eest lühikest aega Tallinnale kuulunud?

Lugedes saab teada mitmetest väheteatud ajaloolistest seikadest. Peale selle, et Rootsi pealinn on olnud panditud hansalinnadele eesotsas Tallinnaga (see tõik üllatas isegi minu ajaloolasest ema), selgub ka, kuidas Venemaa kaotus Jaapani merel muutis tundmatuseni Põhja-Tallinna maastikku ning mismoodi soomlased päästsid Tallinna 1944. aasta märtsis täielikust hävingust.

Raamat reedab lugejale ka Raudvärava lahingu saladuse ja mõndagi Jeruusalemma mäe lahingu kohta. Juttu on Tallinnast pärit mehest, kes maalis Euroopa kroonitud päid, ja Madalmaade aadlikust, kellest sai Vene väejuht ning lõpuks Tallinna muumia. Niisamuti Tallinnas sündinud mehest, kes süütas Moskva ja juhtis Vene salapolitseid, kui ka siit pärit töölisest, kes tõusis Nõukogude Liidu juhiks. Üks lähiminevikuline lugu pajatab aga sellest, mismoodi tikutops Teletorni päästis.

Sääraste jutustusi koondavate kogumike pluss on alati see, et neid ei pea korraga kaanest kaaneni läbi lugema. Siin raamatus mahub enamik lugusid vaid ühele–kahele leheküljele. Väärt mõte on lugeda raamatust jupike läbi ning minna siis pere või sõpradega jalutuskäigule mõnda Tallinna asumisse. Tänapäevasele reaalsusele lisaks kangastub ehk ka see, mis asus ja toimus samades paikades varem.