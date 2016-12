Berliinis elav eestlanna, lavastaja ja ajakirjanik Liis Kolle rääkis, et inimeste suhtumises olukorda pärast terrorirünnakut jõuluturul valitseb lein, aga ka otsus mitte karta.

Et midagi hullu on juhtunud, sellest sain teada ühe sõbra mureliku SMSi kaudu. Siis lülitasin meedia sisse. Kahjuks ei saa öelda, et oleksin olnud kohutavalt üllatunud, aga mõned inimesed olid seda küll.

Tean, et sarnaseid jõuluturge Berliinis hirmust kinni ei panda ja eluga minnakse edasi, aga kuidas suhtuvad berliinlased rünnakusse, millest ja kuidas täna räägitakse?