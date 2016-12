Postimehe endine peatoimetaja, praegune kultuuriministeeriumi kultuurinõunik Berliinis Merit Kopli oli esmaspäeval vahetult enne rünnakut jõuluturul: "Käisin jõulukinke ostmas, liikusin seal palju edasi-tagasi. Oleksin võinud vabalt rünnaku ajal veel turul olla."

Siiski jõudis ta kingid tund aega varem ära osta. Pärast rünnakut ei saanud Merit Kopli Berliini jääda, sest pühade ajaks oli ta plaaninud Eestisse tulla. Eile õhtul pärast koju naasmist ütles Kopli, et kogu rünnak hakkab talle alles pärale jõudma. "Ma ei tea täpselt, mis staadiumis ma olen. Aga olles siiski karastunud inimene, oli minu esimene reaktsioon pisarad ja suur šokk," rääkis ta Õhtulehele.

Rünnaku eesmärgiks peab Kopli hirmu külvamist. "Seda, et see rünnak tuleb, oli paraku ette karta. Nii julgeolekuteenistused kui ka ISIS on hoiatanud, et Saksamaa on üks koht, kus tahetakse rünnakuid korraldada. Kuid isegi rünnakut ette teades ei olnud keegi selleks tegelikult valmis."

Ehkki meedias ringlevad kinnitamata arvamused, et rünnaku taga oli pagulane, ei leia Kopli, et selles peaks süüdistama pagulaspoliitikat, isegi kui spekulatsioonid peaksid tõele vastama. "Vaieldamatult oleks see hoop Saksamaale, kes on andnud peavarju ja hoolitsenud pagulaste eest, aga rünnakuid on ka enne seda olnud."

Endise ajakirjanikuna tahaks Kopli olla praegu edasi Saksamaal, et jälgida, kuidas sündmused arenevad. "Kokkuvõttes tahan ikka jõuludeaeg Eestis olla," on Kopli kindel.