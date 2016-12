Õigemini moodustavad selle niinimetatud massi pigem ajakirjanikud, politseinikud ja turistid. Ühtäkki hakkavad mootorid valjult tööle ja politseiautode saatel tirib suur veok minema teise, räsitud veoauto, mille esiosa on lömmis ja klaas puru. Just sellega tappis kurjategija tosin inimest ja saatis haiglavoodisse veel ligi poolsada.

Teisipäeva hommikul Berliini lennujaamas bussi istudes ja ­uurides, kas see sõidab Breitscheidplatzi juurde, pööritab naissohver kõigepealt silmi. "Tõsiselt?" Pärast öist rünnakut lähevad kohalikud elanikud sealt pigem suure kaarega mööda. Kella 11 paiku on turg inimmassist turvaaedade- ja lintidega eraldatud.

Berliin on rahvuste poolest siiruviiruline kui sibul, ent nagu öeldakse, võivad pisaradki ühendada. Jõuluturu tapatalgute järel mälestati hukkunuid kirikutes ja omakeskis. Nooruke Hannah sõnab Õhtulehele: "Ma ei tundnud ohvreid isiklikult, aga selles rünnakus on tegelikult kõik linlased ohvrid."

"Masendav, lihtsalt masendav," ohkab vanem mees, seistes Berliinis turuplatsi ümbritsevate politseiaedade kõrval ja vaadates hukkunute mälestuseks toodud lilli ja küünlaid. Kui märksõnu otsida, siis ilmselt oleksidki need lein ja pettumus . Berliinist kui võimalikust terroristide sihtmärgist on räägitud mullusest Pariisi terrorirünnakust saati.

"Aga illusioonis, et midagi ei juhtu, on ikka parem elada," nendib kohalik elanik. Berliinis elav eestlane Andres räägib, et inimesed harjuvad mõttega, et juhtub ju ikka teistega, mitte oma nn koduaias. Mäletatavasti hoiatasid USA võimud juba novembris, et Euroopa jõuluturud võivad olla võimalikud sihtmärgid.

Üks katse Saksamaal jõuluturgu rünnata juba luhtus, kui 12aastane poiss tahtis väidetavalt Ludwigshavenis isetehtud lõhkekeha lõhata. "Aga mulle tundub, et sakslastele tuli terroriakt ootamatult," arvab Andres.

Miks just see turg? Andres vastab, et selle lähedal on loomaaed ja Kürfürstendamm, mis on peamine ostutänav.

"Berliinis pole erinevalt teistest Saksa linnadest linna keskel suurt turgu, vaid need on mööda linna laiali: Breitscheidplatzil, Alexanderplatzil, Charlottenburgi palee juures, Gendarmenmarktil jne. See muudab turud kergesti haavatavaks, sest need ei asu kesklinna südames, kus on raske liigelda," selgitab ta.

Meediakära peletas leinajad

Jõulusära, piparkoogid, glögi… ja muidugi karussell! Teisipäeva päeval näeb see kõik välja trööstitu ja suletud müügimajakestele puhuvad elu sisse vaid meediapiltnike välklambid. Ilmselt on ka tähelepanu põhjus, miks paljud leinajad ei tule keiser ­Wilhelmi mälestuskiriku juurde lilli ja küünlaid tooma.

Berliinis elav eestlanna ütleb, et tema ja ta sõbrad plaanivad lilled ja küünlad viia täna või homme. "Siis on ehk meediatorm lahtunud." Sõbrannad Hannah ja Lea on siiski kohal.

"Ma ei tundnud ohvreid isiklikult, aga selles rünnakus on tegelikult kõik linlased ohvrid," ütleb Hannah, pisarad silmis. Kirikust käib läbi Berliini meer Michael Müller. Pärastlõunal väisab platsi Angela Merkel.

Lugedes online-meedia rabavaid pealkirju, võib ehk jääda mulje, et linlased on juhtunu tõttu täiesti rivist välja. Ent sakslased on teatavasti täpsed kui kellavärk ja suudavad isegi sellises olukorras rahulikult ja ratsionaalselt käituda.

Elu seisma ei jää ja Õhtulehega vestelnud inimesed otsivad isegi halvas midagi head. Üks taksojuht märgib, et vähemasti tema meelest tragöödia inimeste tavaelu õnneks või kahjuks väga palju mõjutanud pole.

"Täna on tööpäev ja inimesed üritavad eluga edasi minna," arutleb ta. Kas selline rünnak oli ootamatu? "Pagulasi on siin väga palju," viitab ta esialgsele kahtlusalusele, ent lisab, et ühe inimese pärast ei saa kõiki halbadeks tembeldada.

Berliinis rahvusvahelises firmas töötav eestlanna Berit rahustab, et olukord pole riigis ülekäte ja iga pagulast ei peeta edaspidigi potentsiaalseks terroristiks. Ta meenutab, et kui mõni aeg tagasi Berliini kolis, siis paljud tuttavad ahhetasid, kas seal ongi nii jube, kui räägitakse.

Nimelt on just Saksamaal väga palju sisserännanuid, sealhulgas pagulasi. "Minu meelest on multikultuurset Berliini raske mõista, kui pole siin ise elanud," arutleb ta ja toob välja, et Eestis ollakse kohati palju sallimatumad, kuna pole teiste rahvustega nii palju kokku puututud.