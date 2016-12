Loomakaitsjate eilseks kavandatud meeleavaldus Tallinnas Lasnamäel etendusi andva Viktor Nikulini tsirkuse vastu jäi ära, sest tsirkus teatas, et loobub metsloomade kasutamisest.

Loomakaitsjad organisatsioonist Loomade Nimel kohtusid esmaspäeval tsirkusedirektor Viktor Nikuliniga ja jõudsid kokkuleppele. Direktor teatas, et loobub metsloomade kasutamisest oma tsirkuses.

"Ma ei taha minna vastuollu avalikkusega," ütles Nikulin veebiväljaandele Vecherka.

"Kui inimesed on arvamusel, et tsirkuses pole loomi vaja, seda enam, kui 2018. aastast keelatakse metsloomade kasutamine seal seadusega, siis olen valmis nendega nõustuma," märkis Nikulin, et praegu jäid nende programmi koerad ja tuvid.