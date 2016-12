Riigikohus leidis, et haldusreformi enamik punkte pole põhiseadusvastased, kuid mitu valda pääseb sundühendamisest tänu boonustega vürtsitatud kampaaniatele.

MUREST PRII: Raivo Uukkivi ei pea enam müstilise piirnumbri 5000 pärast muretsema. (Tiina Kõrtsini)

"Ma arvan, et meie vallas on nõutud 5000 elaniku piir juba praeguseks enam-vähem täis. Aga seda mitte reisipakettide väljaloosimise pärast, vaid silmast silma tehtud suure teavitustöö tõttu," räägib Raivo Uukkivi, kelle juhitav Raasiku vald ei pea enam ühineda soovivaid kosilasi otsima.

Riigikohus langetas eile haldusreformi seadust puudutava otsuse, mis tunnistas kehtetuks vaid seaduse § 24 lõike, mis näeb ette, et valitsuse algatatud ühinemise kulude ülempiir on 100 000 eurot. Ehk siis – kehtima jääb ka nõue, et ühinemis(t)e järel peab omavalitsuses elama vähemalt 5000 inimest.

Maastur loositakse välja igal juhul