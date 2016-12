Ajavahemikul 16.-20. detsember said Irkutski korrakaitseorganid 95 teadet kodanikelt, kes olid jäänud metanoolimürgitusse või avastanud hukkunute surnukehad. Interfaxi teatel on tänaseks vannivedeliku joomise pärast hinge heitnud 55 inimest. Lisaks viibivad raviasutustes 40 kannatanut. Kõik nad pruukisid piiritust sisaldavat kosmeetilist vannivedelikku "Bojarõšnik“, mis sisaldas metanooli , nagu uurimisel selgus.

Seoses selle vedelikuga käib uurimine ka Peterburis ja Põhja-Osseetias. Samuti on uurimise all kohalikud firmad, mis on toote etiketile märgitud. Interfax kirjutas, et Peterburis avastati kaks põrandaalust tsehhi, kus seda surmavedelikku toodeti. Tsehhides oli ka tehnilise piirituse kanistrid.