"Kõik filmid on väga omanäolised, väga raske on objektiivselt öelda, kes nominentidest on parim. Igas filmis on miski, mis seda auhinda vääriks," ütleb režissöör Anu Aun, kes on oma filmiga "Polaarpoiss" üks viiest Eesti Filmiajakirjanike Ühingu (EFÜ) Neitsi Maali auhinna nominentidest.

Eile kuulutati välja EFÜ 2016. aasta parima Eesti filmi Neitsi Maali auhinna nominendid. Auhinda püüavad viis filmi: "Luuraja ja luuletaja" (režissöör Toomas Hussar), "Polaarpoiss" (režissöör Anu Aun), "Päevad, mis ajasid segadusse" (režissöör Triin Ruumet), "Teesklejad" (režissöör Vallo Toomla) ja "Tühi ruum" (režissöör Ülo Pikkov).

Kaader filmist "Luuraja ja luuletaja", kus peaosalist mängib Jan Uuspõld

Nende seast leiab animafilmi ("Tühi ruum"), kuid ei ühtegi dokfilmi. "Huvitav on aga see, et neljast finaali jõudnud mängufilmist on kolm noorte andekate režissööride debüüdid," kommenteerib EFÜ esimees Tristan Priimägi.

Noor režissöör Anu Aun tõdeb, et konkurentide linateostest on ta näinud filmi "Päevad, mis ajasid segadusse" ja "Teesklejad". Mõlemat peab ta tugevaks konkurendiks. Toomas Hussar kuuleb filminominatsioonist ajakirjanikult ja on mõnevõrra üllatunud.