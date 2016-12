Kaljurand rääkis ETV „Ringvaates“, et pärast presidendivalimisi on paljud erakonnad käinud tema juures parteisse astumise pakkumisega. „Nimetama ma ei hakka, aga mõned on käinud, neid on rohkem kui üks, aga mitte kõik, kes on parlamendis esindatud,“ rääkis Kaljurand. „No mõned parlamendierakonnad ei ole käinud. On ka sellised, kellele ma olen selgelt öelnud, et pole mõtet tulla.“

Tänavu Eesti Vabariigi Presidendiks kandideerinud Marina Kaljurand on endiselt parteitu, ehkki ühinemiskutseid ja ahvatlevaid pakkumisi on enne kohalikke valimisi tulnud nii mõnestki parlamendierakonnast. Kaljurand aga jääb endale kindlaks, et lähtub nii praegu kui ka tulevikus sisetundest ning oma tulevikku kohaliku omavalitsuse poliitikuna ta ei näe. Ühtlasi rääkis endine välisminister, mis talle valimiskampaanias kõige suuremat pettumust valmistas.

On tehtud ka ahvatlevaid pakkumisi. „On pakutud nii mõndagi. Aga oluline ei olegi pakkumine, vaid oluline on see, et sa tunnetad ise, et sa tahad minna poliitikasse, astuda erakonda ja osaleda kohalikel valimistel,“ rääkis Kaljurand. „Ma olen lähtunud oma sisetundest. Ma ei ole teinud mingisugust võistlust, kes pakub rohkem, sinna ma lähen, ja ma ei tee seda mitte kunagi.“

Kaljuranna sõnul ei ole talle erakonna esimehe kohta pakutud, mida ta peab ka loogiliseks ja õigeks. „Ma arvan, et erakonna esimehed peavad kasvama erakonna seest.“

Naiste võrdõiguslikkus, noored, integratsioon on Kaljuranna sõnul talle südamelähedased teemad ja nendega ta tegeleb ka praegu.

Kaljurand kinnitas, et tal on praegu ka väga palju pakkumisi välismaalt. Ta on pidanud Ameerika Ühendriikides, Ukrainas ja Gruusias loenguid. Eelmisel nädalal viibis ta Gruusia presidendi julgeoleku ümarlaual.

Kaljurand ütles, et ta ei näe oma tulevikku kohaliku omavalitsuse poliitikuna. Ta rääkis, et presidendivalimiste ajal kohtus ta väga paljude kohalike omavalitsuste poliitikutega ja ta nägi, kui tublid nad on, aga „see ei ole see“. Poliitik tunnistas, et talle on tehtud ka ettepanek kandideerida kohalike omavalitsuste valimistel Tallinna linnapeaks.

Euroopa Parlamendi valimistel osalemise kohta ütles Kaljurand, et praegu on ta leidnud oma niši ja ta tegeleb sellega. „Mis tulevik toob, räägime aasta pärast,“ sõnas Kaljurand ja lisas: „Ma ei välista seda võimalust.“

Marina Kaljurand ütles, et kui ta presidendivalimistel otsustas osaleda, teadis ta, et laual on kõik valikud ning seepärast ei tundnud ta kaotuse korral ka viha. „Jah, ma töötasin selle nimel ja ma tõesti tegin kõik endast oleneva, et saada valitud Eesti Vabariigi presidendiks. Valijad tegid teistsuguse otsuse,“ rääkis Kaljurand ja tunnistas, et oli kaotuse pärast pettunud.

Ta selgitas, et õppis valimiste ajal seda, mis talle poliitikas ei meeldi. „Mulle ei meeldi, kui kaamerate juuresolekul öeldakse mulle ühte, ja kui kaamera läheb kinni, siis sama inimene patsutab õlale, ütleb, et „saad sa aru, see on poliitika“,“ rääkis Kaljurand ja lisas: „Ei saa. Ja sellega ma ei lepi mitte kunagi.“

„Muidugi ma olen pettunud, sest ma kohtusin väga paljude kohalike omavalitsuse juhtidega ja valijameestega ja see tulemus, mis oli pärast Estonia kontserdisaalis, ei olnud see, mis nad mulle rääkisid. Muidugi ma olin ka selles pettunud. Aga viha ei olnud kordagi.“

Marina Kaljurand ütles, et Siim Kallasega nad nägid viimati Estonia Kontserdisaalis. „Rohkem ma temaga kohtunud ei ole ja rääkinud ei ole.“ Kaljurand lisas, et nad ei ole kunagi Kallasega perekonnatuttavad olnud ega temaga tihedalt suhelnud. „Ma ei näe ka põhjust, miks ma peaksin praegu hakkama seda tegema.“

President Kersti Kaljulaidile soovis Marina Kaljurand õnne ja edu. „Ta sai väga suure usalduskrediidi rahva ja poliitikute poolt. Praegu on kõik tema kätes ehk tema teha on see, milline Eesti president ta saab olema – kas ta saab olema Eestile parim president, kas teda mäletatakse parima presidendina, tal on kõik võimalused olemas.“