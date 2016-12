"Kitarrid on tehtud 1982. aastal kunstiinstituudi puidutöökojas. Me Eerik Ollega meisterdasime need. Oleksime tahtnud need Eesti Muusika Kuulsuste Kojale annetada, aga kitarrid on kaduma läinud," räägib Singer Vingeri solist Hardi Volmer.

Volmer seletab, et kadunud on kaks vana kitarri, lakiga kaetud musta värvi basskitarr ning hall soolokitarr, millel on Maya kitarrikael. Muusiku sõnul pandi kitarrid otsast lõpuni ise kokku.

Helipead osteti välismaalt, Maya kitarrikaela sai bändi kitarrist Roald Jürlau 1988. aastal Soomest (vana kael vahetati välja) ning kehad tehti puidutöökojas ise.

Volmeri kinnitusel olid pillid väga vinged, ent millalgi anti need kellelegi teisele mängida ja pillid läksid ringlusse. Enam polegi bändimehed jälile saanud, kuhu nende pillid rännanud on.