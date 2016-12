Šveitsis Zürichis tungis umbes 30aastane relvastatud kurjategija esmaspäeva õhtul islamikeskuse palveruumi ja hakkas palvetajaid tulistama, vahendab 20 Minuten Online.

Kolm palvetanud meest, 30-, 35- ja 60aastane, said haavata. Pärast tulistamist kurjategija põgenes. Mõni tund hiljem leidsid politseinikud islamikeskuse lähistelt surnukeha.

Algul ei olnud selge, kas laibal on seos tulistamisega. Teisipäeva hommikul kinnitasid uurijad, et surnu on sama mees, kes islamikeskuses kolme palvetajat haavas.

Rünnatud islamikeskuses käivad peamiselt Somaalia ja Eritrea taustaga sisserändajad.