Türgis Ankaras tapeti eile ühel kunstinäitusel Venemaa suursaadik Andrei Karlov, kes pidas parasjagu külaliste ja kaamerate ees kõnet. President Vladimir Putini sõnul oli tegemist provokatsiooniga.

Politoloog Andres Kasekampi sõnul väljendas rünnak, et paljud türklased pooldavad hoopis teisi inimesi ja teisi jõude Süüria kodusõjas kui Venemaa. “Türgi ühiskond ei taha väga leppida selle suunaga, mis Türgi president on võtnud,” ütles ta.

Kasekamp arvab, et tulemus võib olla vastupidine sellele, mida tulistaja soovis. Kui ta tahtis näidata rahulolematust Türgi poliitikale ehk Türgi presidendi lähenemist Venemaale, nüüd tundub, kuuldes mida mõlema riigi presidendid kohe järgnevalt on öelnud, et tegelikult see suhe kahe riigi vahel kindlustub.”

