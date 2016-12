Kaubandus-tööstuskoda ja omanike keskliit pöördusid presidendi poole palvega jätta maksumuudatuste pakettseadus välja kuulutamata.

Kaubandus-tööstuskoda leiab, et see rikub maksukorralduse seaduse põhimõtet, et maksumuudatustest tuleb vähemalt kuus kuud ette teatada, kirjutas ERRi uudisteportaal. Omanike keskliidu hinnangul rikub eluasemelaenu intresside tulust mahaarvamise võimaluse kärpimine õigustatud ootuse printsiipi. Presidendil on otsuse tegemiseks aega 2. jaanuarini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui president siiski maksumuudatused välja kuulutab, kavatseb kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts pöörduda õiguskantsleri poole.