President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise pealäbirääkija Michel Barnieriga.

Riigipea kinnitas, et nii Eesti kui ka kogu Euroopa Liidu tuleviku huvides on tagada Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise protsessi sujuvus ning riikidevaheline koostöö, vahendas Vabariigi presidendi kantselei. “Eesti austab rahvahääletuse tulemust ning soovime kindlasti säilitada tulevikus Ühendkuningriigiga lähedasi suhteid,” kinnitas president.

President Kaljulaidi sõnul on suurimaks väljakutseks Euroopa Liidu ühtsuse hoidmine. “Oluline on, et läbirääkimised lõppeksid edukalt, et Euroopa Liidu ühtsus säiliks,“ lisas ta. President Kaljulaid avaldas Barnierile toetust selle vastutusrikka ülesande täitmisel. Kohtumisel arutati ka Euroopa Liidu ühisturgu – inimeste, teenuste, toodete ja kapitali vaba liikumist – puudutavaid aspekte. “Kindlasti on meie huvi, et Eesti kodanike ja ettevõtete tegevus ei kannataks,” märkis riigipea.