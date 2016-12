„Kõik filmid on hästi omanäolised, väga raske on objektiivselt öelda, kes nominentidest on kõige parem. Igas filmis on miski, mille eest nad seda auhinda vääriks,“ räägib režissöör Anu Aun, kes on oma filmiga „Polaarpoiss“ üks viiest Eesti Filmiajakirjanike Ühingu (EFÜ) Neitsi Maali auhinna nominentidest.

„Päevad, mis ajasid segadusse“ (režissöör Triin Ruumet)

„Teesklejad“ (režissöör Vallo Toomla)

„Tühi ruum“ (režissöör Ülo Pikkov)

“Mul on hea meel, et nii tugeval mängufilmiaastal jõudis nominentide hulka ka üks animafilm, seekord siis Ülo Pikkovi “Tühi ruum”. Kahjuks aga ei pääsenud tänavu viie tugevama hulka ühtegi dokumentaalfilmi. Huvitav fakt on aga see, et neljast finaali jõudnud mängufilmist on lausa kolm noorte andekate režissööride debüüdid,” kommenteerib EFÜ esimees Tristan Priimägi.

Noor režissöör Anu Aun tõdeb, et nominatsioon tekitab temas väga häid tundeid. „Eks ma lootsin vaikselt, et ma sinna pääsen ja läkski hästi,“ rõõmustab Aun. Teiste režissööride linateostest on naine näinud filmi „Päevad, mis ajasid segadusse“ ja „Teesklejad“ ning peab neid mõlemaid tugevateks konkurentideks.

"Polaarpoisi" režissöör Anu Aun (Krõõt Tarkmeel, Ajakirjade Kirjastus)

Aun tõdeb, et kuna on viimasel aastal tööga nii hõivatud olnud, pole ta kõiki uusi Eesti filme vaatama jõudnud. Selle vea kavatseb naine aga jõulude ajal parandada ning lubab kõik nägemata filmid järgi vaadata. „Peab olema kursis kõigega, mis Eesti filmimaastikul toimub. Meid on nii vähe, kes me siin üldse midagi teeme, ja päris hästi tehakse, tasub vaadata,“ leiab Aun.

Mitmekordne tunnustus

Toomas Hussar kuuleb enda filminominatsioonist esmakordselt ajakirjanikult ning on mõnevõrra üllatunud. Korra on Hussar Neitsi Maali auhinna juba pälvinud, 2012. aastal filmi „Seenelkäik“ eest. „See on selles mõttes väärikas auhind, et seda annavad ajakirjanikud, kriitikud. Kui ära märgitakse ja meeles peetakse, on ikka hea meel,“ muheleb režissöör.

"Luuraja ja luuletaja" režissöör Toomas Hussar (Teet Malsroos)

Küsimuse peale, mida ta enda konkurentidest arvab, puhkeb Hussar naerma ja ütleb, et seda ta ajalehes ei tahaks öelda. „Ma pooldan igasugust konkurentsi,“ poetab mees siiski.

Eile selgus ka, et Toomas Hussari sel aastal valminud mängufilm "Luuraja ja luuletaja" valiti rahvusvahelise Palm Springsi filmifestivali (PSIFF) ametlikku programmi, festivalil toimub ka filmi Põhja-Ameerika esilinastus.

Kaader filmist "Luuraja ja luuletaja", kus peaosalist mängib Jan Uuspõld

Tegemist on USA ühe suurima ja tunnustatuima filmifestivaliga, mida külastab igal aastal üle 130 000 kinohuvilise. Palm Springsi festivali ametlikus programmis on olnud näiteks ka Klaus Häro „Vehkleja“ ja Eesti-Gruusia koostööfilm "Mandariinid, režissöör Zaza Urushadze.

Neitsi Maali auhinnatseremoonia toimub 4. jaanuaril kl 14 kinos Sõprus. Kokku esitasid filmiajakirjanikud auhinnale 14 erinevat filmi, mille hulgast valiti välja viis nominenti. 4. jaanuaril toimuval Neitsi Maali auhinnaüritusel kuulutatakse välja ka aasta filmiajakirjaniku ja aasta levifilmi preemia.