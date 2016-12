Õde ja vend valmistasid vähiga võitlust pidavale emale suurepärase üllatuse, kui pere jõuludeks taas kokku sai.

Videol on näha, kuidas poeg Theo salvestab videot, mida kodust eemal viibivale õele saata, vahendab Mirror.

Ema on videost elevuses, kuid tõeline üllatus on see, kui videole tuleb ootamatult ka tütar.

Ema silmad on täis siirust, õnne ja tänulikkust!

Vaata VIDEOT!