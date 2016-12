Riigikohtu otsus tunnistada kehtetuks seadusesäte, mille järgi antakse sundliidetavatele omavalitsustele ühinemiskulude katteks mitte rohkem kui 100 000 eurot, ei rõõmusta kindlasti kohtusse pöördunud valdu. Sundliitmisi see ära ei hoia ja poliitikuile jääb Eesti kaardi ümberlõikamise õigus alles.

Napilt alla nõutava 5000 elanikuga valdade põhihirm on, kuivõrd täpselt hakkab riik elanike arvus näpuga järge ajama. Loogiliselt võttes peaks põhikriteerium olema valla elujõulisus. Samas ei tohiks tehtavaid erandeid liiga palju olla. Võib mõista heal järjel omavalitsuse muret, kui talle võidakse sundliitmisega külge pookida kehval järjel vald, mille elu korraldamine ja ülalpidamine hakkab nõudma palju aega ja ressursse.

Kindlasti pole vähem mures ka sundliidetavate valdade elanikud, keda ähvardab vaeslapse suhtes kitsi ja kurja võõrasema juurde sattumine. Nii nende kui ka teiste valdade elanikke huvitab ju esmajärjekorras, milline saab nende elu olema uues vallas, kas korraldatakse näiteks ühistransport uude vallakeskusse või maakonnalinna, kui ühinemine muudab maakonnapiiregi?

Praeguse seisuga tõotab uus Eesti kaart välja nägema hakata nagu ebaühtlane lapitekk. Ühelt poolt on hiiglaslik terve Saaremaa-suurune vald, mille ühest otsast teise on linnulennult 100 kilomeetrit ning kus saart hakkavad topelt valitsema üks valla- ja üks maavalitsus. Teisal aga loodavad eraldiseisvana vastu pidada 5000 elaniku piirimail olevad, kui pindalalt väikesed vallad. Mõni linn jätkab iseseisvana, olles ümbritsetud suurvallast, mõni püüab aga naabrid alla neelata. Kuna pilt kipub väga kirjuks, siis kas poleks mõistlik 5000 elaniku kriteeriumi kõrval ka valla miinimumpindala määramine.

Omaette küsimus on, kuivõrd on vähemalt osa liitumiste motivaator vallaelanike huvide arvestamise asemel hoopis liitumise korral töö kaotavate vallajuhtidele makstavad hüvitised. Või kui valla eesotsas on riiakad või initsiatiivitud ühinemisvõimetud juhid, siis peab riik kupjana korda majja lööma tulema. Sundliitmine oleks siiski hoiatusmärk kohalikele elanikele, et piirkonna elu võib hakata alla käima. Riigi seisukohalt oleks tark jõuga liitmisest siiski hoiduda. Tarbetu vastasseisu tekitamise asemel aitaks pigem präänik soovitud tulemusteni jõuda.