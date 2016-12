Varjupaiga juhataja Hellika Landsmanni sõnul on nüüd aga Moorits terveks saanud ja tahaks väga oma koju saada - koju, kus saaks mängida ja möllata, kus oleks keegi, kes viitsiks temaga tegeleda.

Moorits on umbes kolmeaastane, kes on varjupaigas olnud juba üsna pikalt. Kahjuks kimbutasid kiisut vahepeal haigused.

Täna tutvustame teile Tallinna loomade varjupaiga elanikku, kassi nimega Moorits, kes on julge ja armastab inimesi!

Tegu on tohutult aktiivse kassiga, kuid kuna tegu on täiskasvanud kassiga, ei pea enam muretsema, et ta kodus pahandust teeks ja näiteks kardinatesse ronima läheks.