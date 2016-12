Berliinis ühes rahvusvahelises firmas töötav eestlanna Berit rahustab, et olukord pole riigis üle käte ja ka edaspidi ei peeta iga pagulast potentsiaalseks terroristiks.

Ta meenutab, et kui mõni aeg tagasi Berliini kolis, siis paljud tuttavad ahhetasid, kas ongi nii jube kui räägitakse. Nimelt on just Saksamaal väga palju sisserännanuid, sealhulgas pagulasi. "Minu meelest on multikultuurset Berliini raske mõista, kui pole siin ise elanud," arutleb ta ning toob välja, et Eestis ollakse kohati palju sallimatumad, kuna pole teiste rahvustega nii palju kokku puututud.

"Ma töötan koos inimestega, kes on 20st eri rahvusest," tõi ta ise välja. Ta nentis, et paraku polegi võimalik kõiki terrorismirünnakuid ära hoida - need on omamoodi paratamatused. "Muidugi teeb praegune olukord haiget, aga see ei tekita üleriigilist paanikat ning valitsus ei kuku. Merkel on praeguses olukorras väga rahulikult ja asjalikult käitunud," arutleb ta.

Eilses rünnakus hukkus tosin inimest, pea poolsada sai viga.