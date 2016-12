Stig Rästa kokku pandud poistebänd Beyond Beyondi liikmed kinnitasid, et isegi siis, kui Stig tuleb loo ideega nende juurde, teevad nad sellest oma versiooni.

Ansamblisse kuuluvad neli noormeest - Frank, Gevin, Frederik ja Karl. Igaüks on neist pärit erinevast Eesti otsast. Kusjuures Frank elab üldse Soomes, kus ta õpib keskkoolis. Kuigi ansambel pandi kokku castinguga, on noormeeste elus kahtlaselt palju ühist.

Karl: “Gevinil ja Frederikul on järjestikustel päevadel sünnipäevad ja minul ja Frankil on järjestikustel päevadel sünnipäevad. Kiiksusid on veel. Tavaliselt söövad inimesed nii, et vasakus käes on kahvel ja paremas nuga. Meil on kõikidel aga nii, et paremas on kahvel ja vasakus nuga. See oli päris naljakas hetk kui selle avastasime.”

Sellisel viisil kokku pandud ansambli puhul tundub loogiline mõttekäik, et bändiliikmed on vaid marionetid ja kõik muusikapalad kirjutab ainult Stig Rästa. “Tegelikult on meil omaloomingut väga palju. Valmis on kuskil kümmekond lugu. Stigiga on nii, et kui ta annab meile mingi loo, siis me aitame teda ja paneme sinna omaltpoolt Beyond Beyondi tunnetuse sisse,” kirjeldab päriselu bändi laulja Karl Killing.

