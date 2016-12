“Selline juhtum saab tekitada vaid väga halbu tundeid,” ütleb poliitikaanalüütik Ahto Lobjakas. “Elu ei ole meil ideaalilähedane ja juba möödunud ning ülemöödunud aastast on selge, et olukord võib veelgi halvemaks minna. Mida teha?"

Lobjakas vastab ise: "Sellega tuleb lihtsalt ära harjuda, kuigi selline väide võib tekitada vastakaid tundeid. Olen pikki aastaid elanud Suurbritannias ja kuulnud – õnneks kaugelt – kahte pommiplahvatust, siis ma julgen väita, et sealne ühiskond on aastakümneid elanud ja elab siiamaani terroriohus, mis on õnneks hakanud küll vähenema. Lääne-Euroopas pole sellises ohus ammu enam midagi ebatavalist."

(TIINA KÕRTSINI)

Lobjaka sõnul ei tohi unustada ka sakslaste psüühilist valmisolekut, kelle kodumaal on tulnud ühe või teise terroriteoga kokku puutuda. "Sakslased on kannatanud vasakterrorismi all varemgi ning eilne rünnak pole sugugi mitte esimene omanäoline, ega kahjuks kindlasti ka mitte viimane," kinnitab analüütik. "Meenutagem kasvõi näiteks Baader- Meinhoffi grupi tegevust läinud sajandi lõpukümnenditel."

Esmaspäeval Berliini jõuluturul toimunu on Lobjaka väitel oma käekirja poolest väga sarnane läinud suvel Nizzas toime pandud terroriaktiga. "See on ISISe käekiri," lausub Lobjakas. "Mul on asjast midagi täpsemalt teadmata peaaegu sajaprotsendiline veendumus, et selle ründe taga on just ISIS. Need on inimesed, kes üritavad ühe äärmusega sundida Euroopat liikuma teise äärmusesse, üritades tekitada eriti Lääne-Euroopas sellist vastureaktsiooni, mis annaks võimalikult palju ruumi konfliktile. Nende eesmärk on tekitada pingeid ja lüüa kohtadesse, mis oleks eurooplastele emotsionaalselt kõige valusemad. Juba kuulemegi Eestis seisukohti, ja seda rohkem kui Saksamaal, et Berliini jõuluturul rünnati kristlust ja vaba ühiskonda, tehes seda sümboolsel rindel, millel on potentsiaali kasvada millekski suuremaks nagu kristluse ja islami vastasseis."