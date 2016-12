Veresaunaks muutunud pulmapidu viskas põnevussarja "Siberi võmm" eelviimases osas õhku mitu küsimust. Kas Kotkas ja Eeva jäävad ellu? Kes on Viktor Koroli salapärane vend Valentin ja kas minevik on Siberi võmmi lõpuks kätte saanud? Täna jõuab Kanal 2 ekraanile hooaja dramaatiline finaal!

Sel sügisel edukalt alustanud põnevussari "Siberi võmm" on läbi hooaja spekuleerinud Siberist Eestisse saabunud uurija Viktor Koroli mõistatuse üle – kes ta ikka on ja miks minevik teda rahule ei jäta? Tänane hooaja finaal jätkub vaid päev pärast Rita ja Tammetsi verist pulmapidu.

Tulistamisega lõppenud peo tagajärjel võitlevad nüüd haiglas oma elude eest nii Viktori silmarõõm Eeva kui ka endine uurija Mikk Kotkas. Samal ajal üritab Viktori ellu tungida diplomaadist vend Valentin, kellega Siberi võmmil pole just soojad suhted. Viktor Koroli jaoks on käes nüüd otsustamise koht: kas sõita koos vennaga tagasi Venemaale või jääda Eestisse hirmus, et jälitamine ei lõpe iialgi…

"Siberi võmmi" hooaja finaal on Kanal 2 ekraanil täna kell 21:30.