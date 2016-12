Tänase saate külaline Mirjam Johannes on elanud üle nelja aasta Barcelonas ning ühtlasi avaldanud ka raamatu "Minu Barcelona".

Mirjam räägib meie saates nii Barcelonast kui ka seal elavatest katalaanidest. Ta toob välja, et katalaanid ja hispaanlased on üsna erinevad – katalaanid sarnanevad pigem teatud määral eestlastega.

Kataloonia on palju tähelepanu saanud iseseisvuse poole püüdlemisega. Kas ja kuidas kaitseb Mirjam seisukohta, et see osa Hispaaniast võiks olla iseseisev? Mida üldse arvab üks materiaalselt mõtlev katalaan võimalikult iseseisvusest?

Samuti annab Mirjam nõu, kuidas alustada suure tööpuudusega Hispaanias tööotsinguid.

Saadet juhib Liina Metsküla.

