Populaarne haiglakomöödia "Kollanokad" ("Scrubs") lõppes 2010ndal aastal üheksanda hooajaga, kuid näitleja Zach Braff, kes mängis sarjas dr. John 'J.D.' Doraini ütles Twitterisse postitatud videos, et tema võiks vabalt sarjas edasi mängida!

Sarja tehti 2001 aastast kuni 2010nda aastani ning see rääkis noortest ja uljastest arstidest. Sari oli omal ajal suur hitt ning kuna tippsarju nagu "Gilmore'i tüdrukud" ning "Will ja Grace" hakati samuti uuesti tootma, ütles Zach Braff, et tema oleks valmis olema ka sarjaga "Kollanokad" jätkama.

"Iial ei või teada, kas "Kollanokkadele" tehakse uusi episoode. See on miski, millest me kõik räägime nüüd, kui vanadest sarjadest tehakse uusi versioone. Seega ei või kunagi teada. See võib juhtuda ja ma oleks valmis seda tegema!" rääkis Braff.

Kusjuures Braff on siiani väga hea sõber oma kolleegi ja sarja kaasstaari Donald Faisoniga (kes mängis "Kollanokkades" dr. Christopher Turk'i), mehed käisid koos ka puhkusereisil selle aasta aprillis.