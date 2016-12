See on küll absurdne, kuidas tänavu presidenti valiti – ametisse pandi riiulilt võetud ametnik number 86, kelle kohta enamik eestlasi googeldas küsimuse: kes on Kersti Kaljulaid? Ent positiivse üllatusena on ta muutnud kaht asja, mida ametnik number 72 või 14 oleks presidendiks sattudes ehk vanaviisi jätkanud.

Esimene tegu on õieti mittetegemine. On ju olnud tavaline nagu luitunud tapeet, et presidendi ametisse nimetamise puhul korraldatakse tänujumalateenistus. Kui Kaljulaid oleks seda tava jätkanud, poleks keegi seda tähelegi pannud. Keeldumist ehk tapeedist eristumist aga märgati küll. Au ja kiitus, et president ütles selgelt välja: kuna ta pole seni käinud riiklikel tähtpäevadel ja kiriklikel pühadel kirikus, siis poleks see siiras nüüdki.

Teine tegu on ööbimine hostelis. Vägagi värskendav käitumine, võrreldes luksusega, mida tipp-poliitikud enamasti eeldavad. Rääkimata sellest, kuidas mõni reaalsustaju kaotanud sell siniste sokkide välkudes eralennukitega ringi tuiskas.

Seega on Kaljulaid juba suutnud veidike muuta arusaama, kuidas president peaks käituma. Ootan huviga järge!