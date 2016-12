Augustis lõppes üle kahe aasta kestnud hinnalangus ja inflatsioon on sügiskuudel Eestis kanda kinnitanud. Järgmisel aastal jõuab see kolme protsendi lähedale ning hinnakasvu kiirendavad nii valitsuse plaanitavad maksutõusud, energia kallinemine kui ka tööjõukulude kasv.

Novembriks jõudis hinnakasvu tempo Eestis ühe protsendini ja uuel aastal kiireneb see veelgi, sest peamine varasematel aastatel hinnalangust põhjustanud tegur – nafta odavnemine, on pöördunud kasvuks. Pärast novembrikuist OPECi tootmismahu piiramise otsust on nafta hind kerkinud juba peaaegu viiendiku võrra.

Samas on selle hind tõusnud terve varasema aasta jooksul ja jaanuari madalseisuga võrreldes maksab üks barrel naftat praegu pea kaks korda rohkem. Tasub meenutada, et praeguseks 54 dollarini jõudnud barrelihind on siiski vaid pool kahe aasta tagusest, ent järgmise aasta lõpuks ajastatavaid tulevikutehinguid tehakse siiski nüüdsest vaid paari dollari jagu kõrgemal hinnatasemel, ehk toormeturgudel ei oodata ulatuslikku nafta kallinemist.

Siiski pole üksnes maailmaturu hind see, mis Eestis mootorikütuse hinnataset mõjutab. Järgmiseks aastaks kavandatud aktsiisitõusud kergitavad mootorikütuse hinda veel umbes 5%. Kui sellele lisada tubaka- ja alkoholiaktsiisi mõjud, siis tõstavad tarbimismaksud kogu tarbijakorvi maksumust järgmisel aastal ligi protsendi võrra. See on umbes kolmandik järgmiseks aastaks oodatavast kolmeprotsendisest hinnatõusust. Suur osa sellest tuleneb teenuste kallinemisest, mis on kiiresti kasvavate palkade tõttu paratamatu.

Lõppeval aastal on palgakasv Eestis küll mõnevõrra aeglustunud, kuid järgmiseks aastaks oodatav umbes viieprotsendine tööjõukulude kasv on piisavalt tempokas, et sundida ettevõtteid hindu tõstma. Samal ajal võib aga oodata, et tööstuskaupade hinnad muutuvad suhteliselt vähe, sest enamik neist imporditakse riikidest, kus hinnakasv on aeglane. Kui kiirenev kasv tundub tarbijatele esmapilgul ehmatav ja vastumeelne, siis peab siiski arvestama, et mõõdukas inflatsioon on terve majanduse tundemärk, võimaldab ettevõtetel suurendada müügikäivet ja maksta selle arvelt töötajatele kõrgemat palka.