Ilmselt on kõik kuulnud, et pärast linade vahel müramist tasub pissile minna. Kuid, mis on need ülejäänud asjad, mida kindlasti tasub teha?

Mis tuleks pärast seksi oma tegemist vajavate asjade nimekirja panna? Women's Health Magazine pani kokku nimekirja, mida tasub meeles pidada.

1. Pese on intiimpiirkonda lõhnavaba seebiga ning kuivata rätikuga. Nii eemaldad igasugused bakterid ja vältid seennakkuste tekkimist.