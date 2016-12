Danielle Lopezi jaoks tulid tänavused jõulud eriti varakult. "Ma kuulsin mjäugumist ja arvasin, et see on meie teine kass, aga nägin siis kassipoegi nutmas," kirjeldab 17-aastane Lopes Buzzfeed.com`ile.

"Ma olin šokeeritu," vahendab portaal Bored Panda.

Lopez jagas fotot pisikestest Twitteris ja seda postitust jagati terves maailmas.

Kassipoegade ema võeti alles kolme kuu eest varjupaigast. Toona oli kassike olnud kondine tegelane, kes varjupaika jäädes poleks ehk täna enam isegi elus.

