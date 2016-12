Loomakaitsjad organisatsioonist Loomade Nimel kohtusid eile tsirkusedirektor Viktor Nikuliniga, kes teatas, et loobub loomade kasutamisest tsirkuses. Meeleavaldus loomatsirkuste vastu, mis oli tänaseks, 20. detsembriks Lasnamäe Prisma juurde tsirkuse ette planeeritud, jääb ära.

Loomakaitsjad organisatsioonist Loomade Nimel kohtusid tsirkusedirektor Viktor Nikuliniga ja jõudsid läbirääkimiste tulemusel ühisele kokkuleppele. Tsirkusedirektor teatas, et loobub metsloomade kasutamisest oma tsirkuses. Tulevikus loobub ta kõigi loomade kasutamisest ja kavatseb välja töötada uudse tsirkusekontseptsiooni.

“Meil on hea meel, et õnnestus jõuda ühisele kokkuleppele. On suurepärane, kui tsirkus on valmis tegema muudatusi ja minema üle programmile, mis põhineb inimeste annetel, mitte loomade ärakasutamisel. Sellest tulenevalt ei näe me ka põhjust selle tsirkuse ees meeleavaldust korraldada,” teatas Loomade Nimel pressiesindaja Anita Jürson.