Tallinna linna südames Raekoja platsil kogus jõuluturg täna hommikul oma igapäevaseid tuure üles. Turiste on neil tundidel vähe, kaubapakkujaid on aga juba kenasti lettide taga ootel.

“Sellest, mis Berliinis juhtus kuulsin hommikul, lugenud veel ise ei ole, kuid tean, milles asi. See oli vist jõuluturul, kui ma ei eksi.

Ma just mõtlesin sellele, kas Tallinnas oleks see võimalik. Kõik on võimalik, kuid Tallinnas… Meil on ju nii väike riik. Hirmu tekitavad sellised uudised ikka. Mu tütar õppis Prantsusmaal Nizzas, ja kui seal see terrorirünnak toimus, ei soovinud ta enam sellesse linna sõitagi.”



Glöggikaupmees Andre:

“Sellest, mis Berliinis juhtus olen lugenud pealkirjadest. Täpsemalt ma asjast ei tea, kuid eeldan, et seis võis olla päris hull. Kaastunne tuleb peale, kuid otsest hirmu mul tekkinud ei ole, sest tundub, et see juhtus siiski Eestist kaugel. Mul on kahju nendest inimestest, kes kannatavad.”

Metsseapraadi pakkuv Villu:

“Tean küll, mis seal juhtus- sellest rekkast, mis sõitis jõuluturule. Pole veel jõudnud selle suhtes mingit seisukohta võtta, kuid eks selliseid asju tänapäeval juhtub. Et meil siin midagi taolist juhtuks, pole väga tõenäoline. Välistada ei saa kunagi midagi. Täpselt pole siiani teada, mis seal juhtus ja kuidas. Päris juhuslik õnnetus see ei olnud, see on selge.



Karussellitüdruk Viktorial pole aimugi, mis eelmisel õhtul Berliinis juhtus. “Kuulen sellest esimest korda,” on neiu üllatunud. “See on suur šokk. Tunnen neile inimestele kaasa.”



Paula ja Alad

Lätlanna Paula ja Alad Iisraelist kohtusid Hispaanias ja elavad nüüd koos Londonis. Jõulueelsele huvireisile Tallinna tulid noored Riiast.

“Oleme viimased kümme tundi nautinud Tallinna, see on tõesti suurepärane linn,” ütleb Alad. “Jõuluturuga aga alles hakkame tutvust tegema. Siinne vanalinn on ilus nii udus kui ilma selleta.”

“Oleme juba kuulnud sellest, mis Berliinis juhtus,” ütleb ta… “Kas see hirmutab meid? Ma õpin sõda ja rahvusvahelisi suhteid ning Alad tuleb maalt, mis terrorismist läbi imbunud. Muidugi ei tee juhtunu meid õnnelikuks, kuid kas me tunneme hirmu – ei, seda mitte! Tõenäosus sattuda ohvriks liiklusõnnetuses on 20-23 korda suurem, kui kohata oma elus terroristi ning seda isegi Iisraelis.”

“Kas meil tasub end Tallinna jõuluturul ohutult tunda, peaksite teie ütlema meile,” muigab Alad. “Iisraelist räägitakse ka pidevalt hirmujutte, kuid kui kohale minna pole seal midagi sellist näha. Arvame, et Eestil pole küll põhjust terrorismi pärast muretseda!”



Silvia ja Valentina Veneetsiast

“Meie meelest on Tallinn soe ja sõbralik linn,” pole itaallannad kiitusega kitsid. Oleme siin reedest saati. Väga meeldib meile jõuluturg keset keskaegset linna. Lugesime Berliinis toimunust hommikul ja see tekitab kõhedust, sest reisime koju läbi Frankfurti. Minu meelest on Tallinn turvaline, kui võrrelda teiste linnadega, kus ma käinud olen, nii Euroopas kui ka Ameerikas. Mingit kuritegevust siin silma ei torka ja inimesed on väga abivalmid. Ma kaotasin Tallinnas mütsi ja inimesed jooksid mulle järele, et see ära tuua – see oli väga kena. Mingit hirmu me siin kindlasti ei tundnud!”