"Riik peab asuma põhjalikumalt jälgima, kui palju liigub Eestis Lähis-Ida

ja Põhja-Aafrika taustaga välismaalasi," leiab Eesti Konservatiivse

Rahvaerakonna esimees Mart Helme.



"Berliini jõululaadal toimunud tapatalgute kohta on praeguseks selgunud,

et surmakutsariks veoauto roolis oli varjupaigataotleja Afganistanist

või Pakistanist, kes saabus Saksamaale veebruaris.

Multikulti-poliitikute jaoks on muidugi tegu järjekordse üksikjuhtumiga,

millel pole immigratsiooniga seost. Avatud silmadega inimestele on aga

selge, et see seos saab iga rünnakuga aina enam kinnitust. Ka statistika

näitab ühemõtteliselt, et terroriaktide hulk Euroopas kasvab,“ ütles

Helme.



Helme sõnul ei tohiks Eesti riigi reaktsioon Euroopas toimuvatele

rünnakutele piirduda ainult kaastundeavalustega.



"Me petame ennast, kui sisendame endale, et terrorismioht Eestis on

madal. Madal võib ta olla veel täna, aga madal ei pruugi ta enam olla

homme. Hiljuti selgus, et Haapsalus tahtis üks kvoodipagulane oma naise

põlema panna, ehkki meile on kogu aeg seletatud, et Eestisse tuuakse

pagulastena niinimetatud Skype’i insenere, kelle taust on põhjalikult

kontrollitud,“ rääkis Helme.



"Väga tõsiselt tuleks suhtuda sellesse, et Soomes ja Rootsis elavate

Lähis-Ida taustaga immigrantide visiidid Eestisse muutuvad üha

igapäevasemaks. Meil puudub tegelikult ülevaade, kaua nad siin peatuvad

ja mida siin teevad,“ sõnas ta.



Helme sõnul aitaks selgust majja tuua immigratsiooniaudit: "Auditi

eesmärk oleks välja selgitada, kui palju liigub Eestis Lähis-Ida

päritolu potentsiaalselt ohtlikke isikuid. Meie võimudel peab olema

ülevaade, kes elab alaliselt siin ja kes lühiajaliselt.“



Ühtlasi võiks Helme sõnul hakata riigi piiril, sealhulgas sadamates

korraldama pistelisi kontrolle Schengeni viisa omanikele.



"Nii nagu politsei püüab reididel roolijoodikuid, peaks ka piirivalve

aeg-ajalt kontrollima, kes meil käivad ja millistel eesmärkidel. Jah,

igasugused kontrollid maksavad ja võivad olla reisijatele ebamugavad,

aga see hind on odavam kui vere hind.“