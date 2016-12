Semiootikust kirjanik Valdur Mikita sai kuulsaks müügitabelite tippu sööstnud raamatuga "Lingvistiline mets". Ta ütleb, et sai kirjanikuks ootamatult, aga tänaseks on sellest tema jaoks saanud tõsine töö.

Mikita nendib omaenda raamatuid lehitsedes, et neid on keeruline lugeda. "Tunnistan ise, et need on raamatud, mida üle paari kolme lehe eriti lugeda ei saa, siis ta tekitab sellise väikese mürgistuse. Enda jaoks ma olen sõnastanud hea raamatu või hea mõtte niiviisi, et hea raamat on see, kui sa ei suuda seda enam edasi lugeda, sa pead selle kinni panema. Sa pead minema metsa, mööda tuba ringi kargama. Hea mõte on see, mis läheb varbasse ja hakkab surisema," selgitab Mikita ja lisab, et tema raamatuid peaks lugema tagant poolt ettepoole.

Kui küsida, kes on Mikita suurim fänn, hakkab mees naerma: "Oi, see on küll hea küsimus. Ma arvan, et tark inimene. Ma arvan, et rumalad inimesed minu raamatuid ei loe."

Miks on mets Valdur Mikita jaoks oluline ja kes oli tema eelkooliealisena alustatud esimese romaani peategelane, selgub "Radaris" täna õhtul kell 20 Kanal 2-s.