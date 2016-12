Sel aastal on iga eestlane saanud kaasa elada olümpiavõitja Erika Salumäe tütre Sirli ja tema kaasa Gowri Grand Uustalu väga kiirelt eskaleerunud eraelule – aprillis noored kihlusid, siis tuli uudis lapseootuse näol ja kiirelt peeti ka pulmad. Nüüd on Grandide pere põrutanud Taimaale, kus, võib arvata, on juba ilmavalgust näinud pere värskeim liige.

Novembri lõpus pakkis muidu Hispaaniav elav Grandide pere kohvrid kokku ja põrutas Taimaale talvitama. Grandide pereema Gerli hoiab sõpru-tuttavaid, ja ka Eesti avalikkust, läbi oma Facebooki konto kõige perekonnas toimuvaga kursis. Sama teevad Sirli ja Gowri videoblogi vahendusel, mida nad Youtube’s peavad.

Kuigi arstide poolt on Sirli ja Gowri tütre sünnitähtajaks määratud 9. jaanuar, usuvad pereliikmed, et värsket verd tuleb nende sekka veel selle aastanumbri sees. Sirli paljastas videoblogis, et Gowri arvas, et beebi sünnib 15. detsembril, Sirli pakkumine oli vahemik 16.-18. detsember, ema Gerli on aga ennustanud vahemikku 18.-20. detsember. Pühapäeval peeti maha ka babyshower ehk lapseootel naisele korraldatud beebiootuspidu.