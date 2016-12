Berliinis elav Andres arvab, et kui saab lõplikult kinnitust, et jõuluturul tapatalgu korraldanu oli pagulane, siis muutuvad sakslased pagulaste suhtes veelgi tõrjuvamaks.

Andres meenutab, et USA võimud hoiatasid juba novembris, et jõuluturud võivad Euroopas olla potentsiaalsed sihtmärgid. Üks katse Saksamaal jõuluturgu rünnata juba ka luhtus, kui väidetavalt tahtis üks 12aastane poiss Ludwigshavenis isetehtud lõhkekeha lõhata. "Aga mulle pigem tundub et sakslaste jaoks tuli eilne terroriakt ootamatult."

Andres arvab, et kui saab täielikult kinnitust, et selle taga on riiki saabunud pagulane, siis kindlasti muutuvad kohalikud vaenulikumaks, sest juba praegugi ollakse pagulaspoliitika suhtes rahulolematud. "Selle kohta annab ka kinnitust CDU (Saksamaa kristlik-demokraatlik liit) toetuse vähenemine ja pagulaspoliitika vastase AfD (kohalik parempopulistlik erakond) toetuse tõus," viitab ta. "Tänased uudised on ka juba kutsunud üles muutma praegust pagulaspoliitikat."

Breitscheidplatz asub linna lääneosas. Oli see kohalike hulgas populaarne, päris linnasüdames ta ju ei paikne? Andres selgitab, et vahetus läheduses on loomaed ja Kürfürstendamm, mis on peamine ostutänav. "Berliinis ei ole erinevalt teistest Saksa linnadest suurt turgu linna keskel, vaid need on mööda linna laiali: Breitscheidplatzil, Alexanderplatzil, Charlottenburgi palee juures, Gendarmenmarktil jne. See muudab ka nad kergesti haavatavaks, sest ei asu kesklinna südames, kus liiklemine on raske," selgitab ta.

Eilses rünnakus hukkus praegustel andmetel 12 inimest, pea poolsada sai viga.