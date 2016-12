Hiinas raiskas naine neli aastat oma elust, et leida abikaasa armuke, keda ta siis politsei ees alandas ja peksis.

Videol on näha, kuidas abikaasa on armukese alandusteks tirinud tänavale ja tirib teda juustest, vahendab The Sun.

Lisaks tirimisele taob ta abitut naist ka jalanõudega. Kõrval seisab politsei, kes näib sel hetkel täiesti abitu. Üks ametnik filmib ja teine üritav hästi malbelt rääkides asjale lahendust leida.

Abikaasa tunnistab, et on armukest jahtinud juba neli aastat.

